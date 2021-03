Thomas Müller ouvre la porte à un retour en sélection allemande

Écarté depuis près de deux par Joachim Löw, Thomas Müller pourrait bientôt faire son retour en sélection allemande.

À 31 ans, le joueur du Bayern Munich a encore beaucoup à offrir, et le sélectionneur allemand le sait. À quelques mois de l'Euro, Löw est désormais ouvert au retour du trio Muller, Boateng et Hummels.

"Le Championnat d'Europe est une compétition à part et notre travail est d'amener les meilleurs joueurs et la meilleure équipe avec nous afin de garantir le plus grand succès possible.", a-t-il répondu lorsque 'Sky Sport' l'a interrogé sur l'eventuel retour de Thomas Müller.

Après le Klassiker entre le Bayern et le Borussia Dortmund samedi (4-2), Thomas Müller lui-même s'est montré plus que disposé à porter le maillot d'une équipe nationale allemande avec laquelle il a remporté la Coupe du monde de 2014 au Brésil.

"Je me sens à l'aise dans l'équipe. C'est toujours amusant pour moi de jouer, surtout avec mes coéquipiers de l'équipe nationale. J'ai hâte de gagner des titres cet été. Nous verrons si la finale de la Ligue des champions, qui est clairement notre objectif, est pour moi la dernière compétition de la saison ou si je jouerai pour l'Allemagne à l'Euro. Je suis définitivement prêt", a-t-il déclaré.