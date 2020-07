Muniain insinue que la VAR a aidé le Real Madrid

Le Real Madrid s'est imposé grâce à un penalty de Sergio Ramos contre l'Athletic Bilbao, qui réclamait lui aussi un penalty sur Raúl García. De quoi alimenter les polémiques sur la VAR en Espagne.

Iker Muniain en a rajouté une couche en s'exprimant à la fin de la rencontre. Pour 'Movistar', le capitaine basque était en colère et a insinué que la VAR avait aidé le Real Madrid à gagner le match.

"Pour moi, ce n'est pas penalty. Dani García veut prendre le ballon et ça lui échappe. Après, ils ont vu un contact mais en football il y a de nombreux contacts qui ne sont pas faute ou penalty", a déclaré Muniain.

Il est revenu sur la possible faute de Ramos sur Raúl García : "Je ne vois pas l'action, Raúl dit qu'on lui marche sur le pied. La différence, c'est que dans une surface, il appelle la VAR, mais pas dans l'autre. Il se fait marcher dessus et on ne vérifie pas. Nous connaissons la tendance des dernières journées et qui est favorisé par ces décisions. Que chacun en tire ses propres conclusions."