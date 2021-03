Muniain vise le titre de Coupe du Roi

Iker Muniain n'est plus le garçon qui, à seulement 17 ans, a fait ses débuts à l'Athletic Club et a étonné tout le monde. Il le prouve par ses propos en tant que capitaine de l'équipe A.

Il a donné une interview sur les canaux officiels du club basque et a eu une attention pour ses anciens coéquipiers qui ont permis aux 'Lions' de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey 2019-20 lors de la campagne qui s'est déroulée l'année dernière.

"Nous ne les oublions pas, ils sont présents avec nous. Ils nous ont aidés à atteindre cette finale, après un parcours passionnant en Coupe du Roi l'année dernière, que sommes venus chercher avec acharnement. Nous sommes revenus après chaque revers et que nous avons toujours réussi à passer. Évidemment, si nous gagnons le titre, ce sera autant le leur que le nôtre. Nous nous sentons très proches d'eux et nous espérons pouvoir gagner pour eux aussi", a-t-il déclaré.

En outre, Muniain a avoué que tous les joueurs sont au fait des encouragements des supporters : "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour apporter cette victoire aux supporters. L'équipe vit tout cela avec beaucoup de magie et de calme".

"Nous ressentons tout le soutien que les gens nous apportent depuis chez eux, quand on marche dans la rue, on voit leurs messages... nous nous isolons et nous nous concentrons sur notre travail et sur les petites choses qui nous permettront de gagner un match aussi important", a-t-il ajouté.