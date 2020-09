Musiala, le plus jeune buteur du Bayern en Bundesliga

Le Bayern Munich a commencé sa saison de la même manière dont il avait terminé la saison passée, et a complètement écrasé Schalke lors du match d'ouverture de la Bundesliga.

Les Bavarois ont inscrit un total de huit buts contre Schalke vendredi soir, et l'un d'entre eux fut inscrit par le jeune joueur Jamal Musiala, âgé de 17 ans.

À 17 ans et 205 jours, le joueur anglais est devenu le plus jeune buteur du Bayern Munich dans l'histoire du championnat allemand et a ainsi inscrit son nom dans l'histoire du club.