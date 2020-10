Mustafi évoque la situation d'Ozil

Écarté du groupe d'Arsenal depuis plusieurs semaines, Mesut Ozil ne foulera plus les pelouses avec Arsenal au moins jusqu'en janvier.

Si le sujet revient régulièrement sur la table dernièrement, il semblerait que "l'affaire Ozil" n'ait pas fini de faire parler d'elle.

Et c'est son coéquipier en club qui a été dernièrement intérrogé. Skhodran Mustafi a abordé le sujet en conférence de presse.

"Je ne peux pas en dire beaucoup sur ce sujet. Beaucoup de choses ont été dites. Mais pour moi, Mesut n'est pas un coéquipier, il est plus que ça, c'est un ami. Je le respecte. Il m'a toujours respecté ainsi que ses autres coéquipiers. Il aura toujours mon respect. Et je serai toujours là pour lui, pour le motiver et le pousser. Pour l'instant, à chaque fois que je le vois à l'entraînement, il fait de son mieux. Il essaie de bien s'entraîner. Le reste ne dépend pas de moi. Je ne suis pas celui qui prend les décisions", a-t-il déclaré.