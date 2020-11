Nacho regrette le nombre de blessures

Pour Nacho Fernandez, le match contre Villarreal a montré que les blessures handicapent le club cette saison.

"C'est une saison compliquée, aucune équipe n'est à 100%.On a presque pas eu de coupures avec la saison précédente."

"On voulait gagner ce match, on avait fait une bonne première période, ils n'ont pas eu d'occasions. Mais nous avons été trop fragiles en seconde période et ca nous coute la victoire."

Pour autant, ils ne se cachent pas derrière les blessures: "On a l'effectif pour survivre à ce genre de phases. Nous avons fait de bons changements qui ont apporté du danger, mais cela n'a pas été suffisant. Nous concédons trop de pénaltys, il faut qu'on travaile là-dessus."