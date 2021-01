Nagelsmann, sans pitié : "Olmo a besoin de clarté et de simplicité"

Dani Olmo est en bonne forme, tant avec le RB Leipzig qu'avec la séction espagnole. Cependant, les débuts ne sont jamais faciles et en Allemagne, il a dû s'employer.

Nagelsmann l'a dit après la victoire 1-0 contre Stuttgart. "Je pense que Dani Olmo a bien progressé depuis qu'il est arrivé au club. Il n'a pas eu des débuts faciles, ça a été compliqué. Ce n'était pas en dessous de mes attentes, mais en dessous des siennes oui", a-t-il commencé.

"C'est un titulaire maintenant et il joue beaucoup. Il peut s'améliorer devant le but. Celui d'aujourd'hui n'était que son deuxième. Et il a raté quelques occasions. Sa prochaine étape devrait être de faire preuve de simplicité pendant les 90 minutes du match", a ajouté l'entraîneur allemand.

Nagelsmann était également plus exigeant à d'autres égards : "Contre Stuttgart, on a pu constater qu'il gardait parfois trop le ballon, forçant les situations à marquer. Il a besoin de clarté et de simplicité.

À 22 ans, l'ancien attaquant du Dinamo Zagreb a marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matches dans trois compétitions cette saison (Bundesliga, Ligue des champions et DFB-Pokal).