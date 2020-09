Les Verts tenus en échec mais toujours en tête de la Ligue 1

Et dire que les Verts menaient 2-0 à 24 minutes de la fin. Mais face à une équipe de Nantes très enthousiaste et agréable à voir jouer, les Verts n'ont pu résister et ont concédé le match nul. Après trois victoires, Saint-Etienne ne parvient pas à enchaîner un quatrième succès de rang mais reste malgré tout leader et invaincu en Ligue 1.

Saint-Etienne démarre fort

Pourtant, comme face à Marseille, Saint-Etienne a démarré pied au plancher. Au Vélodrome, Saint-Etienne avait ouvert le score dès la sixième minute. A La Beaujoire, les Verts n'ont eu besoin que deux minutes grâce à une réalisation d'Aouchiche.

Arrivé cet été dans le Forez, Aouchiche était à la conclusion d'un superbe mouvement initié par Bouanga et prolongé par Neyou, auteur de la passe décisive. A seulement 18 ans et 67 jours, Aouchiche est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer pour Saint- Etienne en Ligue 1 au 21e siècle, après Kurt Zouma (17 ans et 23 jours contre Nice en novembre 2011 & 17 ans et 79 jours contre Sochaux en janvier 2012).

Malgré ce but précoce, Saint-Etienne souffrait et pouvait remercier la VAR. Dans un premier temps, elle n'intervenait pas après un choc entre Blas et Kolodziejczak. Et juste avant la mi-temps, un but de Randal Kolo Muani était refusé après consultation de la VAR qui signalait un hors-jeu au départ de l'action.

Très réaliste, Saint-Etienne ajoutait un deuxième but peu après l'heure de jeu : Aouchiche servait en retrait Yvann Maçon qui décochait depuis de coin droit la surface des Nantais une somptueuse frappe dans la lucarne opposée.

Les Canaris n'ont rien lâché

2-0 après 66 minutes, un score très sévère pour les Nantais. Les Canaris étaient finalement récompensés de leurs efforts à la 71e minute : oublié au second poteau, Moses Simon reprenait victorieusement un centre de Dennis Appiah.

Nantes poussait et égalisait logiquement à cinq minutes. Un but chanceux, oeuvre de l'attaquant belge Renaud Edmond, qui profitait d'un coup franc détourné sur le poteau pour récupérer la balle et tromper Jessy Moulin.

Plus rien n'était marqué dans cette rencontre malgré les derniers assauts des Nantais qui pourront nourrir de gros regrets.