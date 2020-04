Naples connaît le prix de Felipe Anderson

Felipe Anderson est dans les petis papiers de Naples, selon une information de 'SportMediaset'. Le joueur brésilien est à West Ham depuis deux saisons.

Lors de sa première saison en Premier League, le Brésilien avait inscrit dix buts en 40 matches, mais son contrat se termine en juin 2022.

Selon le 'Mirror', West Ham ne négociera pas en dessous de 48 millions d'euros pour Felipe Anderson.

Cette saison, Felipe Anderson a joué 25 matches et a donné six passes décisives. Il a, de plus, marqué un but avant la crise sanitaire.