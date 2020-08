C'est une semaine cruciale pour plusieurs cadors européens. La Coupe d'Europe est enfin de retour, cinq mois après. Plusieurs équipes doivent encore jouer le match retour, comme c'est le cas du Barça.

Lors d'un entretien accordé au site officiel du FC Barcelone, le défenseur français Clément Lenglet, s'est exprimé au sujet de ce match tant attendu par les supporters culés.

"Naples est une équipe difficile à battre. Nous avons un léger avantage mais nous devrons faire un grand match pour nous qualifier et aller au Portugal. Par la suite, nous nous battrons pour arriver le plus loin possible", a-t-il déclaré.

À Naples, il y a bien un joueur que Lenglet redoute, il s'agit de Mertens : "Je n'ai pas pu jouer contre lui [Lenglet, ndlr] au match aller mais je l'ai affronté en match d'avant-saison. Il est rapide dans les trois premiers mètres et peut vite se retourner. Il adore prendre l'espace et il est très efficace. Au match aller, il a signé un beau but."