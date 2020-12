Naples inflige une amende à Llorente et l'écarte du groupe pour non-respect des mesures sanitaires

Mauvaise période pour Fernando Llorente à Naples. Gattuso ne compte pas sur lui, le club lui cherche une porte de sortie et pour ne rien arranger, il a été mis à l'écart et condamné à une amende pour avoir manqué le protocole anti-COVID.

C'est ce qu'indique 'La Gazzetta dello Sport', qui explique ce vendredi que l'attaquant espagnol a été surpris en train de jouer un match de paddle sans masque, ce qui pourrait mettre en danger le reste de l'équipe.

Par conséquent, Llorente devra payer une amende de 60 000 euros, pour non-respect des mesures imposées par Naples. En outre, il devra travailler temporairement à l'écart de ses coéquipiers.

C'est peut-être l'écart de trop pour l'ancien international espagnol qui, à 35 ans, est complètement hors de la dynamique du club et n'a joué que 15 minutes ... en présaison. Il n'a même pas joué dans un match officiel cette saison.

Déjà en été, il était sur le point de partir et on parlait de sa signature au Benevento ou Hellas Verona. Finalement, il a continué à Naples et le dernier club qui semble être une destination possible est la Sampdoria.