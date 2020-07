Naples passe devant l'AC Milan, la SPAL est reléguée

34e journée de Serie A ce dimanche avec quatre rencontres. En bas de tableau, la lanterne rouge de ce championnat d'Italie, la SPAL se rendait à Brescia (19e au classement). Les Spallini ont perdu en fin de match (1-2). Un score qui ne permet pas de garder espoir et rester dans cette Serie A la saison prochaine. Dans le même temps, le Genoa (17e) s'est imposé face à Lecce (18e) sur le score de 2-1.

Avec treize points de retard sur le premier non relégable et quatre matches à jouer, la SPAL ne peut plus sortir de la zone rouge et évoluera officiellement en Serie B en 2020-2021. En milieu de tableau, la Fiorentina l'a emporté face au Torino (2-0) et remonte à la 12è place. Enfin, un peu plus haut, le Napoli a obtenu une victoire importante contre l'Udinese (2-1). L'effectif de Gennaro Gattuso passe ainsi devant l'AC Milan et s'empare de la 6è place du classement.