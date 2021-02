Naples se rapproche de l'Europe

Des victoires comme celle-ci sont la base sur laquelle se construisent les résurrections d'équipes que l'on croit mortes. Naples a maintenu sa confiance envers Gattuso, et son entraîneur l'a remercié avec une victoire.

L'adversaire était propice. En visite au stade Diego Armando Maradona, Parme, en difficulté au classement, a malgré cela donné du fil à retordre à Naples. Mais pas assez pour gagner.

Naples a pris l'avantage à la demi-heure de jeu grâce à un but d'Elmas, et l'a conservé presque jusqu'au coup de sifflet final. Un avantage trompeur, tout compte fait.

Parce que gagner par un seul but, avec les insécurités que Naples continue d'afficher, n'est jamais suffisant. Et la preuve en est que Parme est parvenu à égaliser (Brugman, à la 62'), mais le but a été annulé.

Mais pas celui de Politano à la 82e minute, qui donne de l'air aux Napolitains. Et le score aurait été encore plus lourd si Insigne avait eu un peu plus de chance, mais son tir, à la 87e, a heurté le montant.

Naples récupère la 5e position, à une place de l'accès à la Ligue des champions. Parme, avec 13 points, reste avant-dernier.