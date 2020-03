Naples, sur le point de prolonger un cadre

Naples cherche à prolonger le contrat de plusieurs cadres pour éviter de les voir filer dans les saisons à venir, et Nikola Maksimovic, qui semble de plus en plus proche de prolonger l'aventure avec le club napolitain.

La direction italienne lui avait déjà fait une offre au début du mois de février, d'environ 1,5 millions d'euros. Mais, selon 'La Gazzetta dello Sport', le club a décidé d'augmenter d'un million son offre au central.

La clause que les deux parties auraient pactée serait d'environ 50 millions d'euros, une somme qui convient aussi bien au club italien qu'au joueur serbe, dont le contrat arrive à expiration en 2021.

Le Serbe est devenu un cadre de la défense de Gattuso, notamment après la blessure de Kalidou Koulibaly. Il a joué 16 matches cette saison et a inscrit un but.