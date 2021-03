TroisiÃ¨me rupture des ligaments croisÃ©s pour Faouzi Ghoulam

À Naples depuis l'hiver 2014, Faouzi Ghoulam a alterné le chaud et le froid en Italie. Si le joueur formé à l'AS Saint-Étienne a grandement progressé, son parcours a malheureusement été gâché par d'importants pépins physiques, et notamment deux terribles ruptures du ligament croisé antérieur, en 2017 et 2018.



Autant dire que revenir à son meilleur niveau n'est pas une chose aisée, d'autant que le genou gauche et le genou droit ont été touchés. L'an dernier, celui qui avait été Ballon d'Or Algérien en 2017 n'était pas présent dans la liste des joueurs aptes à disputer la Ligue des Champions avec le Napoli, mais avait droit à la Serie A.

La série noire se poursuit pour l'international algérien...

Malheureusement, la carrière de Faouzi Ghoulam a subi un nouveau coup d'arrêt, dimanche soir, lors de la victoire de Naples contre Bologne (3-0). Et pour cause, après des examens passés à Rome, le verdict est tombé : le joueur souffre bel et bien d'une troisième rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Terrible.

La nouvelle a été annoncée par le Napoli ce lundi, via un communiqué officiel. "Faouzi Ghoulam, sorti hier en première mi-temps lors de Napoli-Bologne, a subi des examens à la Villa Stuart à Rome. Les tests ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du ménisque médial du genou gauche", écrit le club transalpin.

"Ghoulam, assisté du chef du personnel médical bleu Dr Canonico, sera opéré par le professeur Mariani aujourd'hui à la Villa Stuart", précise ensuite l'équipe de Victor Osimhen. La saison du latéral gauche est d'ores et déjà terminée, et la carrière du joueur désormais âgé de 30 ans apparaît plus fragilisée que jamais.