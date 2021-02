Nasser Al-Khelaïfi insulté à son arrivée à Barcelone

Le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain approche et la tension monte chez les supporters. Ce lundi, les joueurs et la délégation parisienne sont arrivés à Paris.

À son arrivée à Barcelone, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n'a pas été bien reçu par les supporters du club catalan, qui ont insulté l'homme d'affaires, principalement au sujet du dossier Leo Messi.

"Conn*rd, fils de ****", ou encore "Laisse Messi tranquille, sale voleur" se sont fait entendre parmi les cris et les sifflets des supporters du Barça qui étaient présents pour le recevoir.