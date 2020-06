Nelson Semedo impliqué dans une fête interdite

Semedo a rejoint la liste des joueurs qui ne respectent pas les consignes de confinement. Le défenseur du FC Barcelone a été pris en flag dans une fête d'anniversaire où ils (ses amis et lui-même) ont enfreint toutes les règles de confinement.

Cela s'est passé alors que Barcelone est encore en phase 2 et a des restrictions plus sévères que d'autres villes d'Espagne. Lors du repas que le joueur partageait avec ses amis, il y avait plus de monde que ce qui est autorisé, et ni gants ni masques n'étaient utilisés.

Les images ont été publiées par son ami tatoueur dans ses storys Instagram, mais 'Sports Four' les a publiées avant d'être supprimées. Elles peuvent ainsi servir de preuves en cas d'une sanction à l'égard du Portugais.

Pour rappel, le joueur est annoncé sur le départ du club blaugrana cet été, avec cette polémique, il empire sa situation...