Newcastle ouvre le score à la 26e seconde contre Liverpool

Liverpool est le grand champion de la saison de Premier League 2019-2020 mais s'est relâché lors des dernières semaines après avoir validé son titre de champion d'Angleterre.

Contre Newcastle, lors de la dernière journée de la saison, Dwight Gayle a surpris la défense de Jürgen Klopp en ouvrant le score dès la 26e seconde de la rencontre.

Après une faute de Wijnaldum dans le rond central, Newcastle a joué très rapidement et Shelvey a envoyé directement le ballon vers Dwight Gayle devant l'entrée de la surface, plein axe.

L'attaquant entre dans la surface et parvient à tromper Alisson Becker d'une frappe de l'extérieur du pied droit. Malgré l'intervention de la VAR pour une possible position de hors-jeu du buteur, le but a bien été accepté pour les Magpies.