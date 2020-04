Neymar pourra retourner en France

Alors que les dernières rumeurs évoquaient une inquiétude de la direction du Paris Saint-Germain concernant ses joueurs qui ont quitté la France, Neymar et ses coéquipiers n'auront pas de problèmes.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain et la fermeture des frontières non européennes. De quoi faire paniquer la direction du PSG en vue d'une possible reprise du championnat.

Car certains des piliers du pays sont repartis dans leurs pays en Amérique du Sud, comme Thiago Silva, Edinson Cavani, Keylor Navas ou encore Neymar. Mais selon 'Le Parisien', ils pourront retourner en France quand ils le voudront.

Le média cité assure que Neymar n'aura pas de problème pour rentrer en France et pourra le faire prochainement. Le ministre des Affaires étrangères affirme qu'un justificatif de domicile et qu'un titre de séjour seront les seules formalités nécessaires pour permettre au Brésilien de rentrer en France.

La seule difficulté pourrait être celle de trouver un vol qui puisse emmener le joueur du Brésil à la France quand il en aura besoin. Les supporters peuvent donc rester tranquilles en cas d'une reprise de la Ligue 1 dans les prochaines semaines.