Neymar, entre dÃ©sir et rÃ©alitÃ©

En temps de crise, tout motif d'espoir est bon à prendre. C'est pourquoi le Barça est toujours intéressé par le retour de Neymar. Le Brésilien est le grand souhait de Josep Maria Bartomeu et travaille en ce sens depuis l'été dernier pour que Neymar fasse son grand retour au Camp Nou.

Le joueur a le soutien d'une grande partie du vestiaire, et même des anciens. Jordi Cruyff, Puyol, Xavi et Iniesta ont donné leur bénédiction à un possible retour du joueur du PSG, alors que Messi et Suarez n'ont pas caché leur envie de rejouer avec Ney.

Mais cette opération est plus que périlleuse. Le Barça est-il capable de faire face à une opération à près de 500 millions d'euros. Pas seulement pour le paiement au PSG, mais aussi le salaire du joueur et tout ce qui entoure l'arrivée d'un tel joueur.

'AS' a informé que le Barça baissera son budget de 1,047 milliards d'euros à 800 millions d'euros pour la crise du COVID-19. Par conséquent, l'arrivée de Neymar pourrait supposer un effort colossal de la part de la direction catalane.

Le prix de Neymar, comme l'a affirmé Wagner Ribeiro, sera de 164 millions d'euros, un prix fixé par la FIFA, inférieur aux 222 millions d'euros déboursés par le PSG en 2017.

Mais même s'il baisse son salaire, les 70 millions d'euros par an payés par le salaire sont des années lumières de ce que pourrait offrir le Barça au Brésilien.

Par conséquent, la vente de plusieurs cadres de l'équipe soit la seule solution pour que le retour de Neymar au Camp Nou soit viable. Les grands clubs, cet été, ne pourront faire de folies. Et Neymar le sait.