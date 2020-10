Neymar est le joueur qui subit le plus de fautes en Europe

C'est bien connu, du niveau amateur jusqu'à l'élite, les joueurs qui gardent le ballon seront amenés à subir plus de fautes que les autres. Et c'est sans doute ce qui se passe avec Neymar actuellement en Ligue 1 qui en plus de garder le ballon, agace bon nombre de défenseurs.

En effet, l'Observatoire du Football a publié un rapport montrant que dans les 5 grands championnats, le Brésilien était le joueur qui avait subi le plus de fautes cette saison, si l'on tient compte du nombre de fautes subies par rapport au nombre de minutes jouées.

L'ancien Barcelonais arrive en tête du classement des fautes subies avec 14 fautes pour 289 minutes de jeu disputées, soit une faute toutes les 20 minutes et 39 secondes. En deuxième position on retrouve un autre joueur de Ligue 1, Angelo Fulgini (Angers SCO), qui a vu l'arbitre lui accorder 27 coups de sifflet cette saison en 565 minutes de jeu. Soit une faute toutes les 20 minutes et 56 secondes.

Dans le top 5 de ce classement, 4 joueurs évoluent en Ligue 1, Ganago (RC Lens, 4e) et Nordin (ASSE, 5e), en plus de Neymar et Fulgini. Le 3e joueur du classement évolue en Liga, Yangel Herrera, au Granada CF.

Si les joueurs qui subissent le plus de fautes dans les 5 grands championnats européens se trouvent en Ligue 1, celui qui en commet le plus est également un pensionnaire du championnat français. Il s'appelle Fabien Lemoine, milieu de terrain du FC Lorient. L'ancien Stéfanois a commis pas moins de 21 fautes en 451 minutes, soit une faute toutes les 21 minutes.