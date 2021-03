Le sélectionneur brésilien Tite a fait savoir que Neymar (Paris Saint-Germain) est un joueur plus mature et complet que lorsqu'il jouait pour Barcelone.

"Neymar est plus mature. Avant, quand il était à Barcelone et dans les premiers jours en équipe nationale, c'étais un joueur qui était plus dans l'aile, qui marquait des buts, avait du rythme, dribblait et pariait sur des phases individuelles. Maintenant, il a élargi la zone dans laquelle il joue, mais reste un buteur et crée des combinaisons pour ses coéquipiers. Il est maintenant ce que nous pouvons appeler "arc et flèche", car il peut préparer les choses et les terminer. Neymar a augmenté son arsenal", a déclaré l'entraîneur brésilien, s'adressant à la FIFA.