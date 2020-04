Neymar n’a pas pour habitude d'entretenir de bonnes relations avec les arbitres. Sa façon de jouer exige toujours la plus grande concentration de ces derniers, qui souvent pensent qu’il exagère ou par ses provocations.

Björn Kuipers est l’un de ceux qui ont eu des accrochages avec le joueur du Paris Saint-Germain. Le technicien a s'est confié à la télévision des Pays-Bas et est revenu sur ses affrontements avec l'attaquant brésilien.

Tout d’abord, l’arbitre international a revu les images de la Coupe du monde en Russie. Lors de la rencontre entre le Brésil et le Costa Rica, Neymar est resté au sol dans la surface et l'arbitre a sifflé penalty. Après consultation du VAR, il s’est rétracté.

"Je ne ressens rien", a-t-il dit en voyant les images. "Neymar et moi ne serons plus amis", a poursuivi l’arbitre. Ce jour-là, le joueur l’a insulté jusqu’à trois fois, mais il n’a pas été expulsé, et il a reproché à l'arbitre de l’avoir touché.

Mais ce n’était pas la seule friction entre les deux. Neymar et Kuipers ont également eu une nouvelle confrontation peu de temps après, en Ligue des champions. Lors d’un match contre Naples, le joueur lui a une nouvelle fois lancé des repproches sur sa façon d'arbitrer.

"L’arbitre est un être humain et peut commettre des erreurs. La façon dont il a traité les joueurs était un manque de respect. J’ai donc perdu le contrôle et j’ai échangé quelques mots avec lui. Il doit respecter tous les joueurs. Ce n’est pas parce qu’il a un sifflet ou un carton qu’il est au-dessus", a-t-il dit. Kuipers a répondu : "Je n’ai rien dit d'irrespectueux".

Apparemment, quelques années plus tard, les choses ne se sont pas améliorées entre les deux et il semblerait qu’elles ne le seront jamais.