"Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagnais en un an"

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont fait couler beaucoup d'encre lors des dernières semaines, notamment en raison des accusations de Neymar envers Alvaro Gonzalez.

Finalement tous les deux accusés d'injures discriminatoires, aucun des deux joueurs n'a été sanctionné par la Commission de discipline par la LFP. Ce lundi soir, Alvaro est revenu sur la situation.

Dans une interview pour 'Onda Cero' en Espagne, le défenseur de l'OM est revenu sur l'impact de ce match : "Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon entourage."

"Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras. J'étais supérieur à Neymar dans ce match, je l'ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne vont pas", a lâché le défenseur marseillais sur la rencontre.

Il a aussi évoqué les échanges avec Neymar pendant le match : "Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar était regrettable, rempli de provocations. Je n'ai dit aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien."