Neymar n'est "pas en vacances"

Neymar est rentré au Brésil et passe le confinement, chez lui, dans sa maison luxueuse située à Mangaratiba, au sud de Rio de Janeiro.

Mais le prodige parisien n'est pas en vacances pour autant et continue à travailler dur. En tout cas, selon un communiqué diffusé sur Instagram :

"Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo a conçu pour moi un plan d'entraînement intense afin que je sois prêt pour la reprise des compétitions.", a confié Neymar.

"Neymar fait beaucoup de travail de force dans le sable et nous faisons du travail plus spécifique dans des jeux comme le footvoley et d'autres activités. Nous conservons ce que Neymar a acquis tout au long de la saison, car nous sommes au milieu de la saison. Notre mentalité est que nous ne sommes pas dans une période de repos. C'est pour ça que nous devons maintenir Neymar à un haut niveau de performance, en variant le plus possible les exercices.", ajoute le préparateur physique de la star.

