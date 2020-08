Neymar peut rejoindre Cristiano et Mandzukic s'il marque contre le Bayern

Neymar sera très attendu ce dimanche face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Celle-ci ne sera pas sa première, il a effectivement déjà remporté le trophée en 2015 avec le FC Barcelone. Il avait été auteur du troisième but de son équipe face à la Juventus (3-1).

En effet s'il marque face au Bayern, le Brésilien entrera dans le cercle très fermé des joueurs qui ont marqué un but en finale de Ligue des Champions avec deux clubs différents.

Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic ont déjà réalisé cette performance, le premier avec Manchester United et le Real Madrid, et le second avec la Juventus et le Bayern Munich.

Une motivation supplémentaire pour celui qui n'a toujours pas marqué de but depuis ce format du Final 8.