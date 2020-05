Neymar, une stratégie précise pour un retour au Barça ?

S'il y a peu de chances de voir Neymar Junior retourner au FC Barcelone cet été en raison de la crise provoquée par le coronavirus, le feuilleton devrait tout de même contenir de nombreux épisodes cet été.

Car selon la presse catalane, il n'y aurait qu'une seule chose dans la tête de l'international brésilien : quitter le Parc des Princes pour retrouver la Catalogne et le FC Barcelone.

Et selon les informations de 'Mundo Deportivo', le joueur brésilien serait en train de mettre la pression au Paris Saint-Germain en refusant la baisse des salaires proposée face à la situation actuelle en France.

Le joueur pourrait s'opposer à cette baisse de salaire et le club blaugrana verrait cela comme un moyen de pression du joueur pour que le PSG lui ouvre les portes et le laisse partir à Barcelone.

Cependant, Neymar Junior n'est pas le seul joueur à s'être opposé à la baisse des salaires dans le vestiaire parisien et la presse française rapportait récemment que Cavani, Thiago Silva ou même Bernat auraient refuser.

Le média catalan ajoute que Neymar pourrait utiliser cette situation et en profiter pour fatiguer la direction parisienne, et pour que celle-ci cède et décide de le laisser partir de la capitale française.