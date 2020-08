Neymar va quitter Nike après quinze ans de collaboration

C’est parti d’une simple rumeur sur un site de fans de Santos et finalement c’est bien une bombe qui va se produire sur le marché des équipementiers. Après quinze ans de collaboration et malgré des rumeurs d'un contrat jusqu'en 2022, Neymar et Nike vont prendre des chemins différents.

L’information a été confirmée par la marque américaine au média brésilien UOL. "Neymar ne sera plus un athlète de la marque le 31 août 2020", a écrit Nike.

Si l’équipementier américain n’a pas souhaité en dire plus sur les raisons, il semblerait bien qu’un différend économique soit à l’origine de cette rupture. Les relations se seraient tendues entre les deux parties bien avant la crise mondiale liée au Covid-19 et auraient empêché une prolongation du partenariat.

Cette séparation est un coup dur puisque Neymar va désormais être chaussé par un autre équipementier que Nike qui, rappelons-le, fournit le PSG et le Brésil. La stratégie marketing du club parisien va peut-être être revue mais c’est Neymar qui se frotte les mains. Libre, il va pouvoir faire monter les enchères auprès des concurrents.