Ngcongca, star de la Coupe du monde en Afrique du Sud, meurt dans un accident de la circulation

Journée noire pour le monde du football. Anele Ngcongca, arrière droit sud-africain, est décédé à l'âge de 33 ans dans un accident de la route lundi matin.

Ngcongca, qui a remporté plus de 50 matches avec son équipe nationale et a participé à la Coupe du monde 2010, a été mortellement touché dans un accident de voiture et est mort presque sur le coup.

Pendant neuf saisons, il a porté le maillot de Genk. Cette année, il jouait pour le Mamelodi Sundowns dans le championnat sud-africain. Dans le passé, il a également porté les maillots de Fortune et de Troyes.

L'accident qui a mis fin à la vie de la star sud-africaine de la Coupe du monde s'est produit à Durban, où le vétéran était sur le point d'être annoncé comme nouveau joueur d'AmaZulu, après un accord de prêt avec les Mamelodi Sundowns.

Selon 'Mirror', après que la police a révélé que Ngcongca n'était pas le conducteur du véhicule, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. La conductrice, qui n'a pas été identifiée, a été grièvement blessée et a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée, où, selon des rapports en Afrique du Sud, elle se bat pour survivre.

Les médias ont ajouté une déclaration du chef de la police sud-africaine, Jay Naicker : "À 5h ce matin, un véhicule avec deux occupants a perdu le contrôle et s'est renversé sur l'autoroute N2 près de Mtunzini."