Fin de l'aventure pour les Niçois en Ligue Europa

La marche était beaucoup trop haute pour les Aiglons ce jeudi soir. Très fébrile défensivement, Nice devait gagner au moins 4-0 pour ne pas être déjà éliminé de la Ligue Europa après une campagne des plus mitigées. Autant dire que c'était mission impossible. Surtout que ce sont les Allemands qui ont ouvert le score à la 22e minute.

Très bien alimenté par Kerem Demirbay d'une louche par-dessus la défense française, Moussa Diaby, reprenait d'une frappe puissante sans contrôle pour verser ainsi le premier sang dans cette partie.

Quelques minutes plus tard, les Aiglons montraient du caractère en recollant très rapidement. Hassane Kamara réussissait ainsi une grosse reprise du pied gauche suite à un coup franc mal renvoyé par la défense du Bayer.

Le Bayer qui reprenait néanmoins l'avantage sur un corner de Nadiem Amiri sur lequel Aleksandar Dragovic, complètement seul, marquait d'une reprise du droit sans contrôle et rasante. 2-1. Dominateur, le Bayer Leverkusen, conservait le cuir et profitait de nombreux espaces, ce qui lui permettait de rentrer à la pause avec ce court avantage.

Un avantage qui n'allait pas durer. Les Aiglons, en grande difficulté et ne se procurant que très peu d'occasions, allaient néanmoins revenir à hauteur de leur invité dans le second acte. Un coup franc signé Jeff Reine-Adélaïde était mal négocié par Lucas Hradecky, Ndoye avait bien suivi et égalisait pour les Azuréens, dont la joie allait cependant être de très courte durée...

En effet, deux minutes plus tard, l'artificier Nadiem Amiri s'occupait d'un coup-franc pour les visiteurs. Un ballon à peine dévié de la tête par Julian Baumgartlinger, qui trompait la vigilance du portier de Nice, Walter Benitez. 2-3.

Nice faisait ensuite tourner son effectif, sentant une qualification éventuelle s'éloigner. Le rythme du match en souffrait d'ailleurs. L'intensité n'était plus la même et Leverkusen se montrait lui aussi, de son côté, très gestionnaire. Le score n'allait d'ailleurs plus évoluer malgré quatre minutes de temps additionnel. Fin de l'aventure des Aiglons en Ligue Europa.