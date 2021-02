C'est l'une des mauvaises nouvelles de la semaine en Ligue 1. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit la saison dernière après seulement quelques mois à Lyon, Jeff Reine-Adelaïde a subi la même blessure mais à l'autre genou, mercredi lors du derby contre Monaco.

Prêté à Nice cette année, le milieu de terrain va donc manquer le reste de la saison avec les Aiglons, mais également le championnat d'Europe Espoirs avec l'équipe de France.

"C’est extrêmement dur à encaisser, a-t-il avoué dans un message publié sur les réseaux sociaux. C’est une situation compliquée à (re)vivre mais je me dois de la surmonter."

Comme la première fois, je me relèverai. Car je suis loin d’en avoir fini avec mes rêves... pic.twitter.com/700HRSBQND — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) February 6, 2021

Il a tout de même assuré ne pas vouloir "(s)’apitoyer sur (son) sort ni (se) plaindre, de nombreuses personnes traversent des moments bien plus compliqués". Avant de conclure avec une note d'espoir pour la suite : "Je suis très loin d’en avoir fini avec mes rêves".

Son entraîneur Adrian Ursea a eu un message pour lui, espérant bien sûr lui aussi le voir revenir au mieux dans les prochains mois. "Nous pensons tous à lui, qui est de nouveau frappé par une blessure redoutée par les footballeurs."

Tout comme son nouveau coéquipier, Jean-Clair Todibo : "Nous sommes tous super tristes pour Jeff qui avait déjà été victime d'une rupture ligamentaire à l'autre genou, il y a un an. Le plus dur a été d'entendre ses cris et pleurs au Louis-II."

Le milieu de terrain sera opéré ce mardi, avant d'entamer une longue convalescence pour retrouver le chemin des terrains.