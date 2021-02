Nicolas Anelka nommé directeur sportif du Hyères FC

C'est officiel. Le club Hyères (National 2), racheté hier par Mourad Boudjellal, a annoncé ce mercredi l'arrivée de Nicolas Anelka en tant que directeur sportif.

"Du haut de ses 41 ans, Anelka est d'ores et déjà un jeune directeur sportif sans doute encore beaucoup joueur dans sa tête. Ainsi il aura davantage de facilités à comprendre ce que peuvent ressentir ses joueurs et donc adapter son dialogue en conséquence. C'est avec beaucoup de fierté et de respect que la grande famille du Hyères FC accueille un professionnel de la stature de Nicolas Anelka. Respect immédiat !", peut-on lire sur le communiqué officiel du club.

Retraité depuis 2015, l'ancien internationale tricolore signe ainsi son retour aux affaires.