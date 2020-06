Nicolas Pépé ouvre le score avec un but en pleine lucarne !

Arsenal a pris l'avantage dans le match contre Brighton en deuxième mi-temps et grâce à un but de Nicolas Pépé. L'ailier droit a marqué un but en pleine lucarne !

Décalé par Saka sur la droite de la surface, l'Ivoirien se met sur son pied gauche et enroule une merveille de frappe qui lobe Ryan !

Mais la joie a été de courte durée pour les Gunners, Brighton a réagi au but d'Arsenal sept minutes après, grâce à Dunk, qu'après un cafouillage dans la surface, la balle atterrit dans ses pieds et bat le gardien à bout portant.