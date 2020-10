Les Fennecs restent intouchables

Pour sa première sortie depuis le mois de novembre dernier, l’Algérie ne s’est pas ratée ce vendredi. Opposée au Nigéria du côté de l'Autriche, l’équipe de Belmadi a rempli son devoir en l’emportant 1 à 0. Une victoire logique et qui aurait pu être encore plus large si les Fennecs avaient converti toutes leurs occasions aux avant-postes.

L’unique but de la partie a été inscrit par Ramy Bensebaini. Dès la 6e minute de jeu, l’ancien rennais a fait mouche en frappant de près sur le deuxième temps d’un corner. Il s’agissait de sa 4e réalisation sur la scène internationale et elle a suffi au bonheur des vice-champions d’Afrique.

Les Fennecs sans défaite depuis deux ans

Les Verts ont dominé une bonne partie du match. Dans un nouveau système en 4-2-3-1 et malgré l’incorporation de nombreux nouveaux, dont le Messi Boulaya, ils ont été très incisifs. Andy Delort et Said Benrahma sont ceux qui ont loupé les meilleures occasions de break. A noter qu’Alexandre Oukidja était titulaire dans les bois et a préservé sa cage inviolée.

En remportant ce match face aux Super Eagles, les Algériens prolongent leur bonne dynamique. S’ils évitent la défaite contre le Mexique la semaine prochaine aux Pays-Bas, ils étireront à deux années complètes leur série d’invincibilité (19 matches de suite). Il n’y aura alors plus de doute possible sur le fait que les Fennecs sont redevenus une sélection qui compte. Sur l’échiquier continental, et aussi mondial.