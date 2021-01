Nike, un coup de pouce pour Liverpool dans sa lutte contre le Real pour Mbappé

Liverpool a fait volte-face depuis l'arrivée de Jürgen Klopp en 2015. Ce qui était alors un club en crise est aujourd'hui l'une des institutions les plus fortes et les plus en vogue du football. Il a quitté le ventre mou où il stagnait pour retrouver sa grandeur d'antan.

L'un des meilleurs signes de ce changement est que Liverpool est à nouveau dans le collimateur des meilleurs joueurs du monde. Le club en compte déjà dans ses rangs comme Van Dijk, Salah ou Mané qui ont fini d'y exploser, mais il aspire aussi à en signer d'autres dans son moment de gloire.

Quel est le meilleur exemple ? Kylian Mbappé. Le Real Madrid a toujours été considéré comme le favori et même comme la seule destination possible pour l'attaquant du PSG. Cependant, la situation a changé ces derniers mois et les Reds sont de plus en plus considérés comme un candidat sérieux.

'AS' a déclaré ce mercredi que l'un des détails qui rapproche Mbappé de Liverpool est le nouveau sponsor du club anglais, Nike. La société américaine succède à New Balance et a la tâche d'habiller les Reds avec un contrat très juteux pour plusieurs années.

Dans le cadre de cet accord, Liverpool reçoit 35 millions d'euros fixes et le reste en bonus. Parmi eux, une commission de 20% des bénéfices pour chaque maillot vendu. Si on ajoute à cela le fait que Mbappé est l'image de Nike, la question devient encore plus importante.

Cette semaine déjà, LeBron James a mis Mbappé en photo de profil sur Instagram. Cela faisait partie d'une campagne pour la marque, mais les soupçons sont venus en Angleterre lorsqu'il a été rappelé que la star des Los Angeles Lakers est actionnaire de Liverpool.

De plus, outre l'aspect économique, il y a l'aspect sportif. Mbappé a toujours voulu jouer pour Madrid, il n'a jamais caché son amour pour Cristiano Ronaldo ou Zinédine Zidane, mais en Angleterre et en France, on a souvent dit que Jürgen Klopp travaillait sur la confiance de l'attaquant depuis des années.

Toutes ces conditions inquiètent Madrid, qui maintient sa feuille de route et tentera de signer Mbappé cet été si son économie le permet. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat, il a constamment refusé de prolonger et le PSG devra baisser son prix pour ne pas le laisser partir gratuitement...