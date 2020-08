Les débuts fracassants de Birger Meling

Nîmes n'a pas fait dans la dentelle face à Brest en s'imposant sur le score net sans bavure de 4 à 0, prenant par la même occasion la tête de la Ligue 1. Les buteurs des Crocodiles sont Kévin Denkey (8e), Birger Meling (31e), Romain Philippoteaux (69e) et Moussa Koné (84e).

Et lors de cette rencontre, l'international norvégien (11 sélections) Birger Meling, arrivé à Nîmes cet été en provenance de Rosenborg, a brillé de mille feux. Dès la huitième minute de jeu, le latéral gauche délivrait un centre pour Denkey qui trompait le portier brestois.

Et juste après la demi-heure de jeu, Meling a inscrit son premier but en Ligue 1 d'une belle frappe en lucarne.

Inscrire un but et délivrer une passe décisive pour ses débuts en Ligue 1 est une performance très rare. En effet, Birger Meling est seulement le quatrième joueur a réalisé une telle prouesse ces dix dernières années après Majeed Waris (11 janvier 2014), Neymar (13 août 2017) et Mathias Pereira-Lage (10 août 2019).