Herrera testé négatif de retour à l'entraînement

C'est avec un effectif amoindri que le PSG se déplacera à Nîmes vendredi (21 h), en ouverture de la 7e journée de L1. Mais avant cela, les hommes de Thomas Tuchel avaient une séance de prévue ce jeudi au Centre Ooredoo.

L'entraînement du PSG a démarré aux alentours de 17 heures en présence de 19 joueurs dont les trois gardiens Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Tout juste remis du Covid-19, le milieu espagnol Ander Herrera était sur la pelouse avec ses partenaires dès l'entame de la séance.

On retrouvait également Colin Dagba, qui attendait jusqu'ici les résultats de son dernier test Covid. Ayant été autorisé à rejoindre l'équipe ce jeudi après-midi, l'international Espoirs français devrait donc pouvoir figurer dans le groupe pour la rencontre à Nîmes.

De retour de sélection avec Alessandro Florenzi, l'attaquant italien Moise Kean foulait les terrains du Camp des Loges pour la première fois. Kylian Mbappé et Neymar sont restés en salle. Enfin, Layvin Kurzawa et Angel Di Maria étaient présents, mais ils seront suspendus vendredi.

Ils s'entraînent

Gardiens : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker, Dagba, Pembélé, Kurzawa

Milieux : Paredes, Gueye, Fadiga, Sarabia, Rafinha, Herrera

Attaquants : Di Maria, Ruiz, Kean

After couple of weeks with COVID, I have tested negative today. So happy to be back with the team. By the way, sorry for the meg @kimpembe_3 pic.twitter.com/5K0K2UwcD2