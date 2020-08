Nkunku voulait être "capitaine du PSG"

Depuis l’été dernier, Christopher Nkunku fait les beaux jours du RB Leipzig. Le milieu de terrain français connait un séjour réussi en Allemagne, avec de beaux accomplissements sur le plan collectif et aussi individuel. Il est comblé, mais ce n’est pas ce dont il rêvait il y a quelques mois quand il évoluait avec son club formateur du PSG.

Dans un entretien accordé à 'France Football', Nkunku a confié que son désir était de s’imposer au sein de l’équipe francilienne. Il se voyait même y devenir un patron : "Je suis persuadé que j'aurais pu m'imposer, avoir davantage de temps de jeu, a-t-il tonné. J'ai su avant la dernière année qu'il fallait que je parte, mais le coach Tuchel m'a dit qu'il comptait sur moi et les jeunes. Pourtant, les choses ne sont pas passées comme je l'espérais. Même s'il n'y a pas de sentiment d'échec de ma part, je trouve ça quand même dommage car je me sentais capable de jouer un vrai rôle. Je rêvais même d'être un jour capitaine du PSG. Tant pis."

Avec l’équipe première de Paris, Nkunku (22 ans) a évolué pendant quatre ans. Son temps de jeu est allé crescendo. Durant la dernière saison, il a pu participer à 29 rencontres, toutes compétitions confondues (4 buts marqués). Son transfert à Leipzig a rapporté 13 millions d'euros aux champions de France.

Au final, Nkunku a dû se faire une raison et faire une croix sur ses rêves parisiens. En revanche, il n’a pas abandonné ceux qu’il a par rapport à sa carrière internationale : "Evidemment que l'équipe de France me fait rêver, a avoué le natif de Lagny-sur-Marne. J'ai goûté aux différentes sélections de jeunes, je sais que le bleu me va bien. Et je pense qu'avec deux étoiles dorées en plus sur la poitrine, cette couleur m'irait encore mieux"