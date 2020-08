"Non, Higuain ne partira pas"

Le père de Gonzalo Higuain a confirmé ce vendredi sur le podcast 'Planeta 947', que la Juve n'était pas intéressé à le vendre, ni même que son fils voulait partir malgré les rumeurs l'envoyant en Argentine.

"Non, c'est impossible qu'il retourne à River Plate la saison prochaine. Ils disent que la Juventus ne veut plus de lui mais c'est faux. La Juve veut toujours Higuain à ses côtés et il ne partira pas. Le plus probable serait qu'il parte à la fin de son contrat, pas avant"

Pour rappel, Higuain a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 32 matches de Serie A.