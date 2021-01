Norwich demande 50 millions à Arsenal pour le remplaçant d'Özil

Avec la confirmation du transfert de Mesut Özil à Fenerbahçe, Arsenal cherche quelqu'un pour le remplacer dans l'équipe. Saka ou Smith-Rowe sont les références actuelles sur les côtés et au milieu de terrain, mais les Gunners veulent un élément en plus.

Il y a quelques semaines, 'Football London' a donné le nom choisi : Emiliano Buendía. L'attaquant, ancien de Getafe et de Cultural Leonesa, évolue entre la Championship et la Premier League depuis son arrivée à Norwich à l'été 2018 et Arteta aime son style.

Jusqu'à présent cette saison, Buendía a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives en 21 matches en deuxième division anglaise, mais il a déjà fait de bonnes apparitions dans l'élite la saison dernière. Il n'était pas titulaire, mais Arsenal a gardé son nom.

Mais ce qui se passe maintenant, c'est que Norwich n'est pas du tout disposé à le laisser partir. 'Sky Sports' et 'Marca' ont annoncé mardi que les "Canaries" ont imposé un prix tout à fait exorbitant : 50 millions d'euros.

Trois ans hors d'Espagne ont suffi à l'Argentin pour faire décoller son prix. La question est de savoir si Arsenal est prêt à les payer. Selon ces médias, si cela se produit, ce ne sera pas maintenant, mais l'été prochain.