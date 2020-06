Eibar sera le premier rival du Real Madrid. Le match se déroulera à Di Stéfano et les footballeurs travaillent dur pour être à 100 %.

Brahim est optimiste quant à la reprise de la compétition : "Nous attendons avec impatience le retour de la Liga pour la gagner", a-t-il déclaré à la chaîne du Real Madrid.

"Le public représente tout et il va énormément nous manquer. Il y a 11 finales qui nous attendent et nous tenterons de nous adapter de la meilleure manière possible au fait de jouer à huis clos ces 11 derniers matchs", a déclaré le natif de Málaga.

L'ancien joueur de City a avoué que Zidane motive les joueurs chaque jour : "Zidane nous demande de continuer à travailler comme nous le faisons actuellement, de prendre du plaisir et continuer d’avancer. Nous avons hâte que la Liga reprenne pour la gagner."

Il est confiant quant à l'adapation de l'équipe : "L’adaptation a évolué. Ce n’est pas la même chose de s’entrainer avec les coéquipiers qu’à la maison. Ça me manquait de toucher le ballon. Nous nous adaptons très bien au football en groupe et avec ballon."