"On est très mal rentrés dans notre match", regrette Zidane

Ce Real Madrid est capable du meilleur comme du pire. Les Madrilènes ont été battus (1-2) par l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, ce mercredi, à Málaga.

En conférence de presse, Zidane a refusé de blâmer ses joueurs pour l'élimination et estime qu'ils méritaient au moins le match nul.

"Notre première mi-temps a été compliquée. Nous ne sommes pas bien entrés dans le match, ils ont marqué deux buts. C’est comme ça, deux occasions, deux buts. À 0-2 c’est toujours difficile, regrette le coach madrilène. On a mieux joué en deuxième, on s’est créé des occasions, on a tapé les poteaux... mais on n’a pas pu mettre le deuxième. Je ne suis pas inquiet. On va continuer à travailler, il n’y a pas d’autres remèdes. Quand les choses vont bien il faut insister et quand ce n’est pas le cas, il faut travailler aussi. Il faut se reposer et penser au prochain match."

Concernant la sortie de Raphaël Varane à la pause, Zizou explique que le défenseur français s'est fait mal en première mi-temps. "Il s'est fait mal à un pied, il ne pouvait pas continuer", a-t-il déclaré sur 'La Chaîne L'Equipe'.