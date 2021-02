L'international brésilien, Neymar, s'est longuement confié sur l'émission Sept à Huit qui sera présenté ce dimanche. Le joueur du PSG a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé.

"Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l'aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble." a-t-il d'abord indiqué. Une entente que l'ancien joueur du Barça apprécie, sur et en dehors du terrain : "Je veux sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or. Je l'appelle 'Golden Boy' parce qu'il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot on sait ce qu'il vaut, mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il sait s'amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%."

Neymar est vraiment heureux de retrouver Kylian Mbappé chaque jour mais il se pourrait que le français ait des envies d'ailleurs. Plusieurs rumeurs évoquent le départ de Mbappé, notamment au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, cherche une ouverture pour négocier une prolongation de contrat. Affaire à suivre.