Ian Wright : "Nous devons trouver un moyen de garder Odegaard"

L'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright a été très élogieux envers Martin Odegaard et l'a considéré comme l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Mikel Arteta cette saison.

"Quand je le vois jouer, cela me rend heureux et triste… Nous devons trouver un moyen de le signer définitivement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est lui. Quand vous le regardez jouer, vous savez qu'Odegaard est le joueur dont Arsenal a besoin", a déclaré l'ancien Gunner. Le natif de Drammen a conquis tous les Gunners après ses récentes performances contre l'Olympiakos en Ligue Europa et Tottenham en Premier League.

Wright ne voit pas d'autre joueur plus apte à être le leader l'entrejeu d'Arsenal que le Scandinave : "Pour moi, Odegaard coûte environ 50 ou 55 millions de livres (58-64 millions d'euros). Il a joué peu de matchs mais il a beaucoup impressionné. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier et transmettre de l'énergie positive pour que cela se produise, car nous avons besoin de lui. Vous pensez que c'est la qualité et le sang-froid dont Arsenal a besoin. Arteta doit se dire : 'Mon Dieu, c'est ce qu'il me faut, c'est le gars qu'il me faut'. Son contrat avec le Real Madrid se termine en 2023 et il y a une étape à venir où les clubs n'auront pas beaucoup d'argent à dépenser. Si Zidane reste, vous l'imaginez mettre Odegaard dans son équipe ?", a-t-il déclaré.

Pour rappel, le meneur de jeu de 22 ans est prêté par le Real Madrid à Arsenal jusqu'à la fin de la saison.