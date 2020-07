"Nous sommes en forme mais ça ne veut rien dire"

Grâce aux dernières performances du FC Barcelone, le Real Madrid a un match de retard sur son éternel rival mais a tout de même déjà un point d'avance sur les Blaugrana, ce qui les assurera d'être en tête même si un accident venait à arriver contre Getafe.

Cependant, le Real Madrid veut continuer à gagner et ne veut pas lâcher de points dans la course au titre. Contre Getafe, les hommes de Zidane donneront tout pour décrocher trois nouveaux points. Zidane s'est confié sur la situation en conférence de presse.

"Il nous reste six matches. 18 points. Jusqu'à ce que nous soyons mathématiquement champions, nous devons continuer. Mais les adversaires vont tout faire pour gagner. Nous ne pouvons pas prendre la confiance et dire que c'est terminé. J'ai vécu cette situation en tant que joueur, nous n'avons absolument rien gagné", a souligné Zinedine Zidane.

"Si nous gagnons demain, il n'y aura rien de définitif. Nous n'allons pas changer. Il faut juste continuer à jouer avec cette énergie, qui est bonne. Getafe va nous rendre les choses difficiles mais nous allons essayer de gagner", continue l'entraîneur merengue.

"Notre objectif est de gagner les matches mais nous ne savons ce qui peut arriver. Il reste six matches. Nous avons un point d'avance. Et tout va se jouer jusqu'au bout. Nous avons gagné cinq matches mais ça ne veut rien dire, il faut continuer et refaire ce que nous avons fait", ajoute Zidane sur la lutte pour le titre de Liga.

Zidane a aussi fait le bilan du niveau physique et mental de son équipe : "Notre équipe fait très attention à la récupération. Premièrement, en raison de la situation que nous avons vécue, mais aussi en raison de la chaleur. La récupération est très importante. Nous devons transmettre cela aux joueurs. Il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes avec les joueurs pour arriver à 100% à chaque match."