"Nous n'avons jamais pensé à un changement d'entraîneur"

Après avoir perdu la Liga, le FC Barcelone se concentre pour aller le plus loin possible en Ligue des champions et se qualifier pour le Final 8 en éliminant Naples la semaine prochaine.

Le président du Barça, Josep María Bartomeu, a donné une interview au média catalan 'Sport' et a évoqué de nombreux sujets concernant l'actualité de son club et de ses joueurs.

Le président blaugrana s'est longuement confié sur la situation de Quique Setién, qui faisait l'objet de rumeurs de départ après la difficile fin de saison de son équipe en championnat.

"Il est sous contrat avec nous. À aucun moment nous avons pensé à un changement d'entraîneur. Quand nous l'avons recruté, nous lui avons expliqué que c'était un projet pour cette saison et la suivante", assure le président du Barça.

"Évaluer un entraîneur pour quelques mois, avec une pandémie apparue au milieu, c'est très compliqué. Arturo Vidal l'a déjà dit, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se connaître et travailler", a-t-il ajouté.

"Je sais que certaines informations disaient que s'il ne gagnait pas deux matches, nous le remplacerions par Pimi [Garcia Pimienta] mais nous n'avons jamais parlé de cela. Ni avec Abidal ni avec Planes ou avec le conseil de direction. Setién est notre entraîneur", confirme le président catalan face aux rumeurs.

Et les rumeurs d'une arrivée de Laurent Blanc ou de Xavi ? : "Nous n'avons parlé avec personne. Xavi oui, parce que nous avons une bonne relation, mais il a prolongé avec son équipe. Il viendra un jour au Barça et c'est lui qui prendra la décision."