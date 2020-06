"Nous n'avons pas eu de rival, nous avons 23 points d'avance"

L'équipe de Jürgen Klopp est l'une des plus puissantes d'Europe, et a réussi à remporter la Ligue des champions et la Premier League en un an, après des performances remarquables pendant deux saisons.

Adrian San Miguel a rejoint Liverpool l'été dernier et a donc remporté la Premier League il y a quelques jours avec les Reds. Le joueur se dit très fier de faire partie d'une telle aventure.

"Cette saison, nous n'avions pas de rival. Nous avons 23 points d'avance sur le deuxième du classement", a commencé le gardien espagnol dans son entretien à la radio de son pays.

"Un bilan de la saison ? Ce n'est pas possible de faire mieux, même s'il est vrai qu'on peut toujours s'améliorer", a-t-il ajouté avant d'évoquer l'élimination en Ligue des champions.

"Être champion de l'édition antérieure et tomber de cette manière... C'est un point à améliorer. Mais nous ne pouvons pas mettre un 'mais' après cette saison après tout ce que nous avons atteint", a-t-il conclu.