Le FC Barcelone vit un véritable enfer depuis que messi a annoncé son intention de quitter le club. La planète foot est en pleine émulation et face aux journalistes lors de la présentation du nouveau joueur du Barça Trincao, le directeur technique du club catalan, Ramon Planes a tenté tant bien que mal de répondre aux questions concernant l'avenir de l'Argentin.

"C'est une nouvelle importante. Mais nous avons répété à plusieurs reprises que nous devons penser au futur du club. Nous devons construire une nouvelle et sérieuse saison en comptant sur le meilleur joueur du monde" a-t-il débuté.

Planes a tenu à souligner que Barcelone devait poursuivre avec Messi, et vice-versa. "Nous n'envisageons pas une rupture du contrat de Messi, car nous voulons qu'il reste. Nous avons énormément de respect pour Messi. Je pense que Messi a beaucoup donné au Barça, et que le Barça a également beaucoup donné à Leo. Tout le monde a vu l'union qui existe entre les deux parties", a-t-il ajouté.

D'autre part, il a souligné le travail de la direction, avec à sa tête un Bartomeu qui n'était pas présent à la conférence de presse, bien qu'il ait assisté à la présentation de Trincao : "Messi a donné beaucoup de joie aux fans et nous devons nous battre pour qu'il continue. Nous travaillons en interne et nous consacrons de nombreuses heures pour que cela reste ainsi. Pour l'instant, nous devons essayer de travailler au sein du club pour trouver ce qu'il y a de mieux pour le Barça et pour Leo".

Planes a profité de l'occasion pour envoyer un message d'encouragement et éviter "un conflit entre Messi et Barcelone". "Nous essayons de former une équipe gagnante. Voici la feuille de route. Nous devons avoir beaucoup de respect. Nous ne pouvons pas en faire un conflit entre Messi et Barcelone, car aucune des deux parties ne le mérite", a-t-il expliqué.

D'après le secrétaire technique, il n'y a pas de désaccord concernant l'Argentin au sein de la direction: "Il n'y a pas de division au sein du conseil pour laisser partir Leo. Nous voulons tous que Messi fasse partie de l'équipe, sans aucun différend. C'est un grand plaisir de le voir gagner. Pour le respect que méritent Messi et le Barça, nous devons construire en interne et ensemble. Nous y consacrerons tous nos efforts.

Enfin, sur la question de savoir si Messi a donné des indices sur son retour à l'entraînement, Planes conclut : "Il ne nous a rien dit, je comprends votre inquiétude. Toute communication entre les parties doit y rester, nous ne transmettrons rien sur nos échanges"

Même si la direction se veut rassurante face aux journalistes, il existe bel et bien une nouvelle agitation autour du génie argentin. reste à savoir comment se dénouera cet épisode.