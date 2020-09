Nous pouvons lutter contre le Real et le Barça

Saúl Niguez s'est entretenu avec 'Marca' avant que son club l'Atlético Madrid ne débute sa saison. Et l'international espagnol a hâte de démarrer et voit son équipe capable du meilleur.

"Notre ambition doit être de se battre pour le titre. Nous avons l'effectif pour concurrencer le Real et le Barça, mais encore faut-il le démontrer", a-t-il notamment déclaré au micro de 'Marca'.

"Il faut gagner à tout prix, quelque soit la manière le plus important reste la victoire", a poursuivi le milieu de terrain.

Pour ce qui est du style de jeu de l'Atlético souvent critiqué car peu esthétique, Saúl a tenu a laisser un message : "C'est vrai que nous avons des joueurs de qualité, il est donc normal que les gens demandent autre chose et c'est normal, mais nous pensons seulement à gagner".

Enfin, il a terminé l'interview de manière optimiste sur le plan personnel pour la saison à venir : "Je dois travailler encore et toujours plus pour aider mon équipe et ma sélection".