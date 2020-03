"Nous savons qu'ils sont bons, mais nous voulons une autre soirée spéciale à Anfield"

Liverpool se prépare pour une nouvelle 'remontada' contre l'Atlético Madrid de Simeone. James Milner, le capitaine exemplaire des 'Reds', a fait des déclarations sur les canaux officiels du club à propos du match : il a motivé ses troupes et les fans pour le choc à Anfield.

"Je pense qu'aborder ce match après avoir gagné le précédent c'est très positif, ça nous donne de bonnes sensations" a-t-il débuté.

Milner a appelé l'affluence d'Anfield à les soutenir pour renverser le résultat. "La foule sera avec nous, elle était encore avec nous aujourd'hui, et ce sera une soirée spéciale - ça l'est toujours, il nous appartient de renverser un résultat difficile."

L'ancien de City a tenu à avertir ses troupes de la qualité de l'adversaire, capable de tout dans l'antre des 'Reds', Simeone est dangereux. "Nous savons à quel point ils sont bons, nous savons à quel point ils sont bien organisés, mais nous espérons pouvoir les pousser jusqu'au bout et renverser la situation et passer une autre soirée spéciale à Anfield."

Puis, il a fait l'éloge du public des reds et de l'ambiance du stade : "C'est un endroit incroyable pour jouer au football, avec des fans incroyables et un terrain fantastique. Nous voulons continuer à faire l'histoire. La faim est là, vous pouvez le voir. Nous voulons simplement continuer à remporter des trophées et à battre autant de records que possible."

